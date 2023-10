Borussia Dortmund, occhi sul talento del Milan Camarda: “È il nuovo Haaland”

Già, perché secondo quanto riportato da 'SportBild' in casa Dortmund hanno posato gli occhi con interesse su Francesco Camarda, talentuosissimo centravanti della Primavera del Milan, dove gioca sotto età avendo appena 15 anni.

Nato a Milano il 10 marzo 2008, Camarda è un profilo ben noto ai tifosi rossoneri, ma anche agli osservatori di calcio italiani ed internazionali. Reduce dalla doppietta segnata al Newcastle nella giornata inaugurale della Youth, Camarda è stato per il momento centellinato in campionato dal tecnico della Primavera del Milan, Ignazio Abate, complice anche la giovanissima età.

A dispetto dei 90 minuti giocati nella Champions dei giovani, infatti, Francesco ne ha messi insieme 140 nelle prime cinque giornate del campionato Primavera 1, giocando una sola gara da titolare, contro la Fiorentina, ma segnando comunque un gol, al Sassuolo.

Il suo percorso sembra essere quello del predestinato. Accompagnato da numeri fantascientifici, come quello dei 485 gol realizzati in 89 partite con le giovanili del Milan dai Pulcini in avanti, Francesco, campione d’Italia Under 15 nel 2022, è stato utilizzato da Pioli nell’amichevole pre campionato contro il Trento ed è appunto entrato nel mirino del Dortmund, club storicamente bravo a individuare in anticipo il talento di attaccanti giovanissimi.

Da Jamie Bynoe-Gittens a Youssoufa Moukoko, i precedenti sono numerosi e illustri, senza ovviamente scomodare Erling Haaland, scoperto però già a 20 anni dal Salisburgo per poi essere rivenduto a peso d’oro al Manchester City. Secondo molti esperti Camarda potrebbe diventare proprio l’Haaland del futuro. Per il momento il rischio” per il Milan è quello che Francesco segua il percorso di Filippo Mané, l'italo-tedesco capitano dell’Under 19 del Borussia che lo ha strappato alla Sampdoria a 16 anni.

Per i rossoneri il prossimo obiettivo ha una data ben precisa: 10 marzo 2024 quando, al compimento del 16° anno di età, Camarda potrà firmare il primo contratto da professionista, che non potrà però essere più lungo di tre anni in quanto minorenne. Basterà per evitarne la partenza?

