Cagliari, idea Gabbiadini per la A ma serve accontentare la Samp

Archiviata una promozione entusiasmante, il Cagliari lavora sulla prossima stagione in Serie A. Primo grande obiettivo dei sardi sarebbe proprio quello di puntellare l'attacco, dove un sondaggio sarebbe stato spedito alla Sampdoria. L'oggetto? Interesse per Manolo Gabbiadini. L'esperto attaccante è visto come un ottimo rinforzo per la squadra di Claudio Ranieri, utile sia dentro che fuori dal campo. Ma c'è un problema. I blucerchiati non sarebbero disposti a fare sconti per il classe 1991 mettendo in seria difficoltà il buon esito della trattativa. Al momento sarebbe gelo totale tra le parti, si attendono novità.