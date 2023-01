Calciomercato live, acquisti e cessioni dell’ultimo giorno di trattative

Tutte le operazioni in corso e concluse della giornata odierna.

Il calciomercatoinvernale si è aperto il 2 gennaio e si concluderà oggi 31 di questo stesso mese. Queste le operazioni concluse in data odierna, ultimo giorno di affari, e quelle che potrebbero andare in porto prima del gongo finale per quanto riguarda i tre campionati professionistici.

MONTEVARCHI - La società Montevarchi comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Franco Gabriel Mussis.

TURRIS - La S.S. Turris Calcio rende noto che il calciatore Simone Stampete ha terminato il suo prestito in maglia corallina per fare ritorno al Frosinone.

FERMANA - La Fermana comunica l'arrivo, con la formula del prestito fino al prossimo 30 giugno, del difensore Alessandro Macchioni, classe 2002, dalla Pro Vercelli.

ROMA - Diego Llorente è un nuovo giocatore della Roma. Il club giallorosso ha depositato in lega il contratto del difensore spagnolo classe '93, che arriva dal Leeds United in prestito con diritto di riscatto.

UDINESE - Un Campione del Mondo arriva in bianconero. Florian Thauvin è un nuovo giocatore dell’Udinese. L’attaccante francese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

LECCO - Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 i diritti alle prestazioni sportive di Cristian Bunino dalla Pro Vercelli. Bunino nella prima parte della stagione ha vestito la maglia della Fermana.

VIS PESARO - La Vis Pesaro 1898 comunica di aver perfezionato l’accordo con il Venezia FC per la cessione temporanea, fino a fine stagione, delle prestazioni sportive di Jay Enem.

TORINO - Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al NAC Breda, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2023, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matthew Garbett"

BARI - Sebastiano Esposito inizia la sua nuova avventura al Bari. Depositato il contratto dell'attaccante classe 2002 dell'Inter in Lega, che passa in prestito fino al termine della stagione nel Bari.

GENOA - Eddie Salcedo è un giocatore del Genoa. L’attaccante arriva dall’Inter in prestito con diritto di riscatto. Ha esordito in A con la maglia del Genoa dopo aver compiuto tutta la trafila nelle giovanili del Club. In seguito ha vestito maglie di Inter, Verona, Spezia e Bari.

MONTEVARCHI - Il Montevarchi comunica di aver tesserato con la formula del prestito sino a giugno 2023 il giovane esterno sinistro Elimelech ENYAN (2001) proveniente dalla Virtus Francavilla dove nelle ultime stagioni ha collezionato circa 25 presenze in Lega Pro.

MONOPOLI - La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Piacenza Calcio, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Timothy Nocchi.

VERONA - Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da CSKA Mosca, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 - con opzione di riscatto - il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante argentino Adolfo Gaich.

CALCIOMERCATO SERIE A - La Salernitana può lasciar partire Bonazzoli. Pista estera per lui col PAOK ora in vantaggio. L'Atalanta trattiene Demiral per il quale si era parlato anche di Inter nel caso di cessione immediata di Skriniar da parte dei nerazzurri di Milano. La Sampdoria ha chiuso per Gunter che sta facendo le visite mediche.

CALCIOMERCATO SERIE B - La Spal ha respinto le offerte per La Mantia che rimarrà a Ferrara. Il Brescia su Valentin Antov. L'Ascoli farà un ultimo tentativo per Marsura e Kastanos. La Reggina prova il colpo in attacco con Marin Ljubicic del LASK Linz.

CALCIOMERCATO SERIE C - Federico Mastropietro in uscita dalla Virtus Francavilla. Viterbese e Alessandria pronte all'affondo. Luca Paganini e Simone Ganz in arrivo al Latina.