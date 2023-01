Calciomercato live, acquisti e cessioni di oggi 30 gennaio

PALERMO - Palermo ha un nuovo difensore centrale. Si tratta di Simon Graves Jensen , classe '99 che arriva a titolo definitivo dal Randers FC come rende noto il sito della Lega B. Dopo Simon Kjaer dunque un altro danese sbarca in Sicilia per iniziare la propria avventura in Italia con la maglia rosanero.

CALCIOMERCATO SERIE A - Colpo a sorpresa della Roma che in difesa sembra prossima ad annunciare Diego Llorente dal Leeds. Ancora problemi sul fronte Zaniolo sempre in uscita e separato in casa. Il Sassuolo blinda Frattesi, almeno per questa sessione di trattative invernali. Non verrà ceduto. L'Inter attende il rilancio del Psg per lasciar partire subito Skriniar. Se non dovesse arrivare, possibile addio solo a giugno. L'Udinese potrebbe cedere Makengo. La Sampdoria sta per annunciare Cuisance che sta facendo le visite mediche. Il Milan su Dario Osorio ma sembra difficile poter chiudere nelle ultime ore di mercato.