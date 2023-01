Calciomercato live, acquisti e cessioni di oggi 10 gennaio

Tutte le news di calciomercato in diretta.

Il calciomercato invernale si è aperto il 2 gennaio e si concluderà il 31 di questo mese. Queste le operazioni concluse oggi 10 gennaio e le trattative in corso sui tre campionati professionistici.

BENEVENTO - "Il Benevento Calcio comunica di aver esercitato l'opzione di rinnovo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gennaro Acampora. Il centrocampista, nato a Napoli il 29 marzo 1994, in questo modo, si lega alla società giallorossa fino al 2024".

CITTADELLA - Il Cittadella ha rinforzato il proprio centrocampo con l'arrivo dall'Empoli di Giovanni Crociata, classe '97, in prestito. Il giocatore aveva disputato la prima parte di stagione con il SudTirol. A comunicarlo è il sito della Lega B.

CALCIOMERCATO SERIE A - Il Milan valuta diversi profili: si parla di Kiwior dello Spezia e di Joan Gonzalez del Lecce. La Juventus è al lavoro per il futuro di Alex Sandro. Non ci sarà rinnovo ma prolungamento automatico dopo il verificarsi di una serie di condizioni. Lo Spezia studia l'affare Zurkowski dalla Fiorentina.

CALCIOMERCATO SERIE B - Il Cagliari batte un colpo (in attesa dell'ufficialità). Paulo Azzi arriverà dal Modena: battuta la concorrenza del Palermo. In casa Genoa potrebbe esserci un caso Coda che avrebbe chiesto al proprio agente di sondare il mercato per una nuova avventura. Il Palermo osserva Salvatore Molina del Monza, su cui c'è però anche l'Ascoli.