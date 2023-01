Calciomercato live, acquisti e cessioni di oggi 9 gennaio

Tutte le news di calciomercato in diretta.

Il calciomercatoinvernale si è aperto il 2 gennaio e si concluderà il 31 di questo mese. Queste le operazioni concluse oggi 9 gennaio e le trattative in corso sui tre campionati professionistici.

CALCIOMERCATO SERIE A - L'Atalanta pronta a salutare Malinovskyi in uscita direzione Marsiglia. La Fiorentina sta per rinnovare il contratto di Bonaventura: firma attesa tra oggi e domani. Anche in casa Milan è tempo di rinnovi: fatto quello di Bennacer che deve solo essere annunciato. La Lazio guarda all'ex Juventus Luca Pellegrini per la fascia mancina.

CALCIOMERCATO SERIE B - La Spal cerca Giannis Fetfatzidis dell'Al-Sailiya. Sempre i ferraresi dovrebbero chiudere per Luca Fiordilino dal Venezia. Potrebbero essere le ore giusta per il Palermo per chiudere col Modena l'arrivo di Paulo Azzi. Il Parma vorrebbe Zanimacchia della Cremonese.

CALCIOMERCATO SERIE C - La Turris può chiudere per Mirko Miceli, difensore della Virtus Francavilla. Sempre lo stesso club opterà per uno scambio col Lecco: Luis Maldonado-Francesco Ardizzone.