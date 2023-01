Calciomercato live, acquisti e cessioni di oggi 13 gennaio

Le notizie di calciomercato con le trattative ufficiali, in corso e in chiusura.

Redazione ITASportPress

Il calciomercatoinvernale si è aperto il 2 gennaio e si concluderà il 31 di questo mese. Queste le operazioni concluse oggi 13 gennaio e le trattative in corso sui tre campionati professionistici.

ROMA - L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con il Getafe CF per la cessione a titolo temporaneo di Gonzalo Villar. L’accordo prevede inoltre l’obbligo di acquisto a titolo definitivo da parte del Getafe all’avverarsi di determinate condizioni. Villar, arrivato alla Roma nel gennaio del 2020, ha collezionato 64 presenze in giallorosso prima di trasferirsi a titolo temporaneo al Getafe nel gennaio 2022 e successivamente alla Sampdoria all’inizio della stagione in corso. Il Club augura a Gonzalo le migliori fortune per questa nuova avventura.

FERALPISALO' -Feralpisalò è lieta di comunicare di aver acquisito, a titolo definitivo dal Pordenone Calcio, le prestazioni sportive del calciatore Karlo Butić.L’attaccante croato, classe ‘98, ha firmato con i Leoni del Garda fino al 30 giugno 2025. Butić, che negli ultimi 3 anni ha collezionato 66 presenze e nove gol in Serie B, oggi sosterrà il primo allenamento con i verdeblù agli ordini di mister Vecchi. Vestirà la maglia numero 9.

LECCE -L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Bruhn dal Nordsjaelland. L'attaccante danese classe 2004 sarà a disposizione della formazione Primavera 1.

CALCIOMERCATO SERIE A - Il Torino guarda in casa Roma per l'attacco. Piace sempre Shomurodov. Sempre i granata vorrebbero rinforzare il centrocampo: sguardo a Pobega (difficile) e Duncan.

CALCIOMERCATO SERIE B - Il Cagliari punta Norbert Gyomber, slovacco classe '92 che andrà in scadenza con la Salernitana a fine anno. Il Pisa su La Mantia, classe '91 che in questa prima parte di stagione ha segnato quattro reti in 19 presenze con la Spal.

CALCIOMERCATO SERIE C - Il Foggia guarda in Serie D e sarebbe interessata a Riccardo Vono, classe 2000, attualmente al Gozzano. Il Potenza vuole Andrea Cittadino, centrale classe '94, attualmente in forza al Trento.