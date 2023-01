Calciomercato live, acquisti e cessioni di oggi 15 gennaio

CALCIOMERCATO SERIE A - La Lazio ascolta le offerte per Luis Alberto ma per il momento non sembrano esserci le condizioni per una sua partenza. Il Torino guarda in casa Parma e pensa a Adriàn Bernabè. I granata osservano per l'attacco Nzola, oggi allo Spezia. L'idea sarebbe quella di stringere nel breve ma sembra difficile che l'attaccante possa lasciare ora la sua attuale squadra. Aumentano le possibilità per l'estate. Grane rinnovi in casa Inter: non solo Skriniar, anche Gagliardini è in scadenza e vorrebbe maggiore considerazione. In casa Roma c'è un piccolo caso Zaniolo: non solo le sirente di mercato, si parla anche di un rinnovo ipoteticamente legato alle prestazioni.