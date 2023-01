Calciomercato live, acquisti e cessioni di oggi 16 gennaio

CALCIOMERCATO SERIE A - Il Monza potrebbe chiudere in queste ore per Pol Lirola dal Marsiglia. In casa Lazio sono ore caldissime per l'arrivo di Luca Pellegrini dall'Eintracht Francoforte. Henry alla Salernitana e Botheim al Verona, questo il possibile affare tra le due società. Il Torino prova il colpo Ilic. Sampdoria su Harroui del Sassuolo, ore bollenti. L'Inter sta lavorando al rinnovo di contratto di D'Ambrosio. Novità attese in questa settimana.