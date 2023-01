Calciomercato live, acquisti e cessioni di oggi 17 gennaio

Trasferimenti in corso, affari chiusi e tutte le operazioni possibili.

Redazione ITASportPress

Il calciomercatoinvernale si è aperto il 2 gennaio e si concluderà il 31 di questo mese. Queste le operazioni concluse oggi 17 gennaio e le trattative in corso sui tre campionati professionistici.

VIRTUS FRANCAVILLA - Virtus Francavilla Calcio rende noto di aver sottoscritto un nuovo accordo contrattuale con Cosimo Patierno. Il calciatore bitontino nella stagione scorsa ha collezionato 16 presenze e 8 gol in campionato, mentre in questa prima parte di stagione 20 presenze e 12 reti (21 reti in un anno solare), risultando l’attaccante più prolifico della storia biancazzurra tra i professionisti.

LECCE - L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Cassandro dall'A.S. Cittadella. Il terzino destro ha sottoscritto un accordo di tre anni con opzione per altri due.

CALCIOMERCATO SERIE A - Il Torino cerca un rinforzo in avanti. Eldor Shomurodov è sotto la lente di ingradimento: servo 12 milioni da dare alla Roma. Rumors attorno all'Inter e al futuro di Brozovic. Il croato potrebbe rientrare in uno scambio col Barcellona con Kessié. Fares in uscita dalla Lazio: può andare al Sion.

CALCIOMERCATO SERIE B - Il Cittadella su Francesco Renzetti in uscita dal Modena. Il Cagliari vicino a Radja Nainggolan. Il centrocampista è in città ma da capire se sia solo per motivi personali o perché sta discutendo con Giulini e Ranieri il possibile ritorno in maglia rossoblù.

CALCIOMERCATO SERIE C - Ciro De Franco, difensore classe 1988 in forza al Picerno, potrebbe trasferirsi alla Fidelis Andria. La Feralpisalò ha messo nel mirino un nuovo portiere: il classe 1996 Giacomo Volpe, attualmente in forza all'Arzignano. Il giocatore del Pro Sesto Riccardo Boscolo Chio piace a tante tra cui Fermana, Torres, Recanatese, Arzignano e Carrarese.