Calciomercato live, acquisti e cessioni di oggi 18 gennaio

CALCIOMERCATO SERIE A - Napoli e Fiorentina sono ai dettagli per lo scambio di portieri Sirigu-Gollini. Il Torino conferma l'interesse per Ilic del Verona. L'Udinese cerca un colpo in difesa: piace Ryan Porteus dell'Hibernian. Nome nuovo per il futuro in casa Napoli: William Boving dello Sturm Graz piace agli azzurri. In casa Juventus mercato bloccato: se non esce McKennie (valutato 30 milioni) sarà difficile muoversi in questa sessione invernale. Inter: non ci sono novità per il rinnovo di Skriniar. Si attende qualche notizia in settimana.