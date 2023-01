Calciomercato live, acquisti e cessioni di oggi 19 gennaio

Tutti gli affari in corso e conclusi in data odierna.

Queste le operazioni concluse oggi 19 gennaio e le trattative in corso sui tre campionati professionistici.

VENEZIA - Il Venezia FC comunica che è stato definito il passaggio del centrocampista Luca Fiordilino al Südtirol con la formula del prestito fino al termine della stagione 2022/23, con diritto di riscatto in favore degli altoatesini. Giunto in laguna nella stagione 2019/20, Fiordilino, 26 anni, ha totalizzato 111 presenze fra Serie B, Serie A e Coppa Italia con la maglia del Venezia, contribuendo alla promozione del club nella massima serie con quattro gol nella stagione 2020/21. Buona fortuna, Luca.

VIRTUS ENTELLA - La Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo con la società Carrarese per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Palmieri. A Riccardo un in bocca al lupo per la sua nuova avventura da parte del presidente Gozzi e di tutta la Virtus Entella.

VERONA - Hellas Verona FC comunica il rientro di Mert Cetin dal prestito al Lecce e il nuovo trasferimento del difensore a Adana Demirspor, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2023. Hellas Verona FC augura a Cetin il meglio per questa nuova esperienza professionale.

CESENA - Il Cesena FC comunica di aver definito l’acquisizione a titolo definitivo dall’ACR Siena 1904 del calciatore Luigi Silvestri.

CALCIOMERCATO SERIE A - Movimenti interni in casa Roma: Zaniolo in stand by per quanto riguarda il rinnovo. Passi avanti per quello di Matic. La Sampdoria continua a cercare Harroui del Sassuolo. Sembra in uscita dai blucerchiati Verre, direzione Palermo. In casa Spezia si pensa a mettere un innesto d'esperienza in porta alle spalle del rientrante Dragowski. Il nome è quello di Federico Marchetti.

CALCIOMERCATO SERIE B - Il Genoa cerca un rinforzo in avanti. Si fanno i nomi alla Serie A di Demba Seck dal Torino e Kevin Lasagna dal Verona. Il Parma continua il pressing sulla Cremonese per Luca Zanimacchia. Perugia e Spal sul giovane Giacomo Faticanti della Roma che in questa finestra di mercato per far esperienza in Serie B. Il Cagliari osserva Adopo del Torino.

CALCIOMERCATO SERIE C - L'Audace Cerignola è pronta ad accogliere la punta classe 2002 Luigi Samele, attualmente in prestito alla Carrarese. Il Renate vuole Samuele Busatto, punta classe 2002, in forza al Vicenza.