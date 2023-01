Calciomercato live, acquisti e cessioni di oggi 21 gennaio

CALCIOMERCATO SERIE A - L'Inter alle prese con la grana Skriniar che potrebbe non rinnovare il proprio contratto. Timori anche per una partenza all'ultimo a gennaio anche se resta più plausibile l'addio la prossima estate. Stesso discorso in casa Roma dove tiene banco il futuro di Zaniolo. La Salernitana sta per chiudere per William Troost-Ekong dal Watford. Immobilismo in casa Juventus dove McKennie è l'unico che potrebbe essere lasciato partire solo a fronte di un'offerta da circa 30 milioni. Matias Soulé, corteggiatissimo, potrebbe restare in squadra. La Sampdoria lavora con difficoltà al mercato in entrata e in uscita: Colley può partire, Dragovic potrebbe arrivare al suo posto.