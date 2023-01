Calciomercato live, acquisti e cessioni di oggi 20 gennaio

BRESCIA - Brescia Calcio comunica l’acquisizione a titolo temporaneo di Pablo Rodríguez dal Lecce. L’attaccante classe 2001 arriva in prestito dal Club salentino. Nelle ultime due stagioni ha vestito la casacca giallorossa conquistando la Serie A nel 2021-2022. Proveniente dal Real Madrid Castilla, si è imposto nella Youth League 2019-2020 con i Blancos di Raúl come uno dei calciatori migliori del torneo risultando decisivo grazie a tre gol e due assist.

CALCIOMERCATO SERIE A - In casa Inter filtrano sensazioni negative per il rinnovo di Skriniar. La Fiorentina sonda Brekalo, ex Torino. La Lazio sonda Bonazzoli (Salernitana) e Sanabria (Torino). Il Lecce guarda in casa Verona: piace Magnani per la difesa. Zaniolo-Roma: qualcosa si muove. Il centrocampista potrebbe essere in uscita, direzione Tottenham.