Calciomercato live, acquisti e cessioni di oggi 23 gennaio

CALCIOMERCATO SERIE A - Poco più di una settimana per chiudere gli affari in entrata e in uscita in Serie A. Spiccano le situazioni bollenti di Zaniolo, out dall'ultima gara della Roma, causa mercato e mancato rinnovo. Il Tottenham c'è, ma attenzione alle sorprese. Sondaggio pure del Milan. Si capirà nelle prossime ore qualcosa di più per Skriniar e l'Inter: il difensore potrebbe partire direzione Psg. Lo Spezia può chiudere per Przemyslaw Wisniewski. Il Lecce cerca un centrale di difesa: Magnani del Verona è in pole position.