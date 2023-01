Calciomercato live, acquisti e cessioni di oggi 25 gennaio

Tutte le trattative in corso e concluse della data odierna.

Il calciomercato invernale si è aperto il 2 gennaio e si concluderà il 31 di questo mese. Queste le operazioni concluse oggi 25 gennaio e le trattative in corso sui tre campionati professionistici.

CATANZARO - Il Catanzaro ha ufficializzato l'arrivo di Enrico Brignola. L'attaccante, che in giallorosso indosserà la maglia numero 17, era approdato al Cosenza la scorsa estate in prestito dal Benevento.

MODENA - Kleis Bozhanaj è un nuovo giocatore del Modena. La società emiliana ha dato notizia dell'acquisto del cartellino del classe 2001 a titolo definitivo dalla Carrarese. Il giocatore resterà comunque in prestito fin a fine stagione nel club attuale.

CALCIOMERCATO SERIE A - La Roma sembra aver trovato l'accordo con il Bournemouth per Vina. Si parla di prestito oneroso con diritto di riscatto sugli 8 milioni. Sempre in casa giallorossa, Zaniolo potrebbe partire. La Juventus potrebbe perdere Rugani che piace al Valencia. In casa Juventus ci sarebbe il "sì" di McKennie all'offerta del Leeds.