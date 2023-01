Calciomercato live, acquisti e cessioni di oggi 24 gennaio

Tutte le trattative concluse o in corso della giornata odierna.

Il calciomercato invernale si è aperto il 2 gennaio e si concluderà il 31 di questo mese. Queste le operazioni concluse oggi 24 gennaio e le trattative in corso sui tre campionati professionistici.

CALCIOMERCATO SERIE A - L'Inter perderà quasi certamente Skriniar ma potrebbe farlo a giugno. Da capire chi potrebbe essere il suo sostituto: idea Smalling dalla Roma. In casa Roma è caos attorno a Zaniolo: non solo la Premier League, ci possono essere margini per un colpo del Milan. Il Bologna potrebbe salutare Kasius.