Calciomercato live, acquisti e cessioni di oggi 26 gennaio

ALESSANDRIA - L'Alessandria ha comunicato l'arrivo di Alessio Sabbione: "31 anni, difensore centrale, 256 gare in carriera, lo scorso anno in B col Pordenone nella seconda parte della stagione, Sabbione arriva dalla Triestina con trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023".

CALCIOMERCATO SERIE A - Inter, rebus futuro per Skriniar ma anche per Dumfries. Sirene estere con Psg e Premier League alla finestra ma ancora nessun passo decisivo. Juventus: McKennie in uscita sempre più vicino al Leeds. In casa Roma il futuro di Zaniolo è deciso: sarà addio. La Sampdoria vicinissima a Mickaël Cuisance. Il Torino ad un passo da Ivan Ilic dell'Hellas Verona.