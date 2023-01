Calciomercato live, acquisti e cessioni di oggi 29 gennaio

CALCIOMERCATO SERIE A - Sempre più distanti la Roma e Zaniolo che rischia di chiudere già a gennaio la sua stagione come separato in casa. Inter e Skriniar, cosa succede? Il difensore andrà al Psg ma la società lo vuole tenere fino a giugno: no a offerta da 10 milioni subito dei francesi. La Juventus vicina alla cessione di McKennie in Premier League. La Sampdoria potrebbe chiudere un doppio colpo: Gunter e Cuisance per difesa e centrocampo.