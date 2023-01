Calciomercato live, acquisti e cessioni di oggi 6 gennaio

Tutte le news di calciomercato in diretta.

Redazione ITASportPress

Il calciomercatoinvernale si è aperto il 2 gennaio e si concluderà il 31 di questo mese. Queste le operazioni concluse oggi 6 gennaio e le trattative in corso sui tre campionati professionistici.

EMPOLI - L'Empoli ha depositato il contratto di un giovane difensore rumeno. Il club toscano ha prelevato a titolo temporaneo dal Cluj Darius Falcusan, difensore centrale che compirà 17 anni solo il prossimo 14 febbraio.

FIDELIS ANDRIA - La Fidelis Andria comunica che nella serata di ieri sono stati raggiunti gli accordi per gli arrivi a titolo temporaneo, dall’Ascoli Calcio, dell’attaccante Giacinto Danilo Ventola e dalla Virtus Francavilla dell’attaccante Joseph Ansah Ekuban.

CROTONE - Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla SSC Napoli, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Eugenio D’Ursi. Esterno d’attacco veloce e molto abile nell’uno contro uno, D’Ursi ha 27 anni (Napoli , 7 maggio 1995), è un esperto della categoria e di recente ha vestito anche le maglie di Pescara e Bari. Nella prima parte di stagione ha indossato la casacca del Foggia, ora è pronto per la nuova avventura ed ha siglato un contratto – alla presenza del Presidente Gianni Vrenna – fino al 30 giugno 2025 con i pitagorici. Indosserà la maglia numero 7.

GUBBIO - L’A.S. Gubbio 1910 annuncia il tesseramento di Eduard Dutu, difensore che arriva in prestito dalla ACF Fiorentina fino a fine stagione.

VERONA - Acquisto a sorpresa ufficializzato dall'Hellas Verona. L'Hertha Berlino ha infatti comunicato di aver ceduto in prestito con diritto di riscatto Deyovaisio Zeefuik, esterno destro 24enne olandese che ha lasciato il campo d'allenamento dei tedeschi negli USA per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il suo nuovo club.

SAMPDORIA - Manca solo il comunicato ma la Sampdoria ha trovato il vice di Audero. È Igor Vekic, sloveno di 24 anni, che arriverà nei prossimi giorni a Genova con la formula del prestito con diritto di riscatto, per fare il secondo portiere.

NAPOLI - Fatta per Bartosz Bereszynski dalla Sampdoria. Oggi visite mediche e firma.

MOVIMENTI DI MERCATO IN A - Trattative tra Bologna e Sassuolo con Kyriakopoulos dei neroverdi nel mirino dei rossoblù. In uscita dalla squadra di Thiago Motta Vignato e Kasius. La Roma cerca di portarsi avanti per il rinnovo di Smalling ma la situazione è in stand-by. In casa Juventus filtra ottimismo per il riscatto di Milik. Stesso discorso in casa Milan dove si fanno passi in avanti per il rinnovo di Leao.

MOVIMENTI DI MERCATO IN B - La Serie B guarda in Argentina con diverse squadre che hanno messo gli occhi su Vicente Taborda, trequartista di proprietà del Boca Juniors ma in prestito al Platense in questa stagione. Sul giocatore ci sarebbero Modena e Ternana ma anche il Bari. Il Palermo avrebbe messo gli occhi su Liskowski del Lecce. Il Benevento ha deciso di esercitare l'opzione di rinnovo inserita nel contratto di Acampora per il rinnovo. Il Venezia ha puntato Jajalo dell'Udinese.

MOVIMENTI DI MERCATO IN C - Alfredo Bifulco, separato in casa nel Padova, ha tanti estimatori in Serie C. Il Mantova e il Foggia ci provano.