Calciomercato live, acquisti e cessioni di oggi 8 gennaio

CALCIOMERCATO SERIE A - La Fiorentina è a caccia di un esterno destro: caldo il nome di Singo del Torino. Il Napoli studia la mossa per Ounahi dell'Angers. L'Atalanta vorrebbe sfoltire e in uscita potrebbero esserci Malinovskyi e Boga che piacciono all'estero e anche in Italia. In entrata la Dea segue Baldanzi dell'Empoli sul quale c'è anche il Sassuolo. La Salernitana starebbe seguendo con grande attenzione Pepe Mata Sarr del Tottenham che potrebbe arrivare con la formula del prestito fino a fine stagione.