Callejon, l’agente: “Tre club importanti lo seguono”

Tante incertezze sul futuro della Serie A dopo l’emergenza, non ancora passata, coronavirus. In casa Napoli i dubbi sono ancora di più e riguardano anche il futuro di alcuni calciatori. Non solo Mertens e Milik, ma anche, e soprattutto, José Maria Callejon.

Callejon in partenza

L’esterno offensivo del Napoli è stato per anni uno dei punti fermi della rosa partenopea. Spinta offensiva e spirito di sacrificio per lo spagnolo sempre titolarissimo con i diversi allenatori avuti: da Sarri ad Ancelotti e adesso anche con Gattuso anche se per il futuro le cose potrebbero cambiare. A confermarlo è stato il suo agente Manuel Garcia Quilon, che ha commentato le vicende di mercato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Con il Napoli non ci sentiamo da un bel po’ di tempo. Non ci sono novità sul rinnovo. Dalla Spagna si sono fatti avanti già 2/3 club importanti”. Poche parole che sottolineano come la situazione sia più che mai incerta. L’ex Real Madrid sa il fatto suo ed è per questo che il Napoli dovrà pensarci bene prima di lasciarlo andare così facilmente.

La quarantena di Callejon

Solamente pochi giorni fa lo spagnolo era passato alla cronaca per una stories su Instagram pubblicata dalla compagna. Nulla di strano, se non fosse che Callejon era davvero irriconoscibile. Il motivo? il nuovo stile del calciatore. baffi e capelli inediti per il classe 1987 del club partenopeo che già in passato aveva mostrato tagli e colorazioni indedite di capelli, ma mai a questo livello…