Capello: “Messi? Che scelga Barcellona o Arabia, rimane il più grande”

Redazione ITASportPress

Intervenuto in conferenza stampa in occasione dei Laureus World Sports Awards, Fabio Capello si è espresso sul futuro di Leo Messi. Il fuoriclasse argentino è ormai agli sgoccioli di una splendida carriera e, confermato il non rinnovo con il Psg, si guarda intorno. In particolare, la pulce avrebbe di fronte a sé un bivio che vede da un lato il romantico ritorno al Barcellona - complicato a causa delle questioni economiche del club - dall'altro l'addio al continente europeo per volare in Arabia Saudita o America. In qualunque caso, qualsiasi scelta prenda lo stesso campione, secondo l'ex allenatore è e rimarrà il migliore di tutti i tempi.

"Leo sarà felice, non importa cosa sceglierà alla fine. È un grande giocatore, il migliore, secondo me. Se vuole tornare a Barcellona con la sua famiglia, bene. Se va in Arabia Saudita, svilupperà il calcio lì. Deve fare una scelta dove terminare la sua carriera... se l'intenzione è di giocare la prossima Coppa del Mondo, beh, questa decisione sarà molto importante per lui" ha dichiarato Fabio Capello sul futuro di Leo Messi, con particolare accenno alla volontà del calciatore di giocare il prossimo Mondiale 2026.

Successivamente, Don Fabio si è espresso anche sulla bufera causata dallo stesso fuoriclasse in casa Psg. Leo Messi ha infatti lasciato gli allenamenti per volare in Arabia Saudita, di sua spontanea volontà e senza avvertire nessuno: "Il PSG ha fatto bene a imporre sanzioni a Leo per il suo viaggio in Arabia Saudita. Tutti i club hanno delle regole, è una questione di rispetto"