Henry: “Messi forse punito dal Psg perché andrà via e per la destinazione…”

Sebbene si parli sempre di un suo ritorno al Barcellona, questo recente viaggio in Arabia pare aver aperto ben altri scenari. In particolare a parlare della situazione è stato Thierry Henry nel corso dell'ultima gara del Psg contro il Troyes per Prime Video. L'ex bomber ha espresso un dubbio sulle ultime vicende: "Forse il Paris Saint-Germain ha punito Messi perché non rimarrà al club", ha detto l'ex attaccante. "Oppure anche per la destinazione di Messi. Questa potrebbe aver avuto una piccola influenza sulla loro decisione? Va detto, infatti, che al Psg sono successe cose ben più gravi", ha detto facendo riferimento al fatto che la proprietà parigina è del Qatar e il viaggio di Messi sia stato in Arabia, magari per accordarsi per il futuro. "Ad ogni modo Messi aveva ragione? No, l'allenamento non lo avrebbe dovuto saltare".