Catania, Lodi continuerà a giocare in D. Tre club lo vogliono

Il centrocampista Francesco Lodi appreso che il Catania lo ha messo fuori dal progetto tecnico di mister Luca Tabbiani, non rinnovandogli il contratto, non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo nonostante sia vicino ai 40 anni. Il play basso con tanta esperienza in tutte le categoria professionistiche è pronto per ripartire dalla Serie D. E le squadre non gli mancano di certo visto che ci sono tre club della prima serie dilettantistica che cercheranno di convincerlo a indossare la maglia. Lodi deve scegliere se andare all'Akragas di Morimoto e Llama, l'Acireale (sarebbe un ritorno) e il Siracusa. Ciccio dovrà valutare l'offerta giusta visto che ancora è integro e può essere un valore aggiunto. Il calciatore che abita nel catanese potrebbe decidere di non viaggiare molto e accettare la proposta granata.