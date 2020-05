Chelsea, Kepa ai ferri corti col club: c’è Burki nel futuro

Niente da fare per il giovane Kepa Arrizabalaga. Il portiere sembra essere sempre più lontano dal Chelsea. Il club blues avrebbe deciso di vendere il giocatore e di puntare forte su un altro obiettivo: Roman Burki del Borussia Dortmund.

I rapporti tra Chelsea e Kepa si erano già deteriorati nel corso della scorsa stagione, quando con Maurizio Sarri alla guida, il portiere si era comportato in modo errato durante la sfida di Carabao Cup contro il Manchester City rifiutando la sostituzione. Adesso, anche sotto la guida di Frank Lampard, il giovane estremo difensore, arrivato a Londra per la cifra record di 80 milioni, non ha convinto ed è per questo che i blues vogliono liberarsene facendo affidamento inizialmente sull’esperienza di Caballero e successivamente su Burki, portiere del Borussia Dortmund. Per lui, il Chelsea avrebbe pronta un’offerta da 15 milioni di sterline.