City, l’Arabia Saudita ha sondato il terreno per De Bruyne

Situazione delicata in casa ManchesterCity. A seguito degli infortuni che negli ultimi mesi hanno colpito Kevin DeBruyne, il club inglese non è convinto riguardo il rinnovo di contratto e prende tempo. Il termine è segnato per giugno 2025, ma un giocatore del calibro del belga non può esser portato a scadenza. Il rischio è infatti quello che altri possano approcciarlo e convincerlo a rifiutare qualunque proposta dovesse arrivare in futuro. E proprio questa è la strada che spera di percorrere l'Arabia Saudita, la quale intende espandere il suo roster di campioni proprio con il trequartista. Come riporta Football Insider, i dirigenti della Saudi Pro League hanno già sondato il terreno per il centrocampista belga. L'intenzione è quella di convincerlo a lasciare Manchester il prossimo anno, nel 2024, e sposare il progetto Saudi Pro League. Per fare ciò sarà inoltre necessarie un ingente somma di denaro per convincere il City a venderlo, ma quello certo non manca.