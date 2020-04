Coronavirus, danni sul mercato: calciatori svalutati per oltre 9 miliardi di euro

Il coronavirus avrà grossi effetti negativi anche in ottica calciomercato nel mondo del pallone. Qualche volto importante del calcio europeo aveva già detto la sua sul tema. Ultimo l’ex numero uno del Bayern Monaco Hoeness che aveva annunciato lo stop a trasferimenti pazzi da oltre 100 milioni di euro.

La conferma arriva anche da deVoskrant che cita Transfermarkt che annunciano una svalutazione dei valori dei calciatori professionisti nel mondo pari a 9.2 miliardi di euro. Non solo. In generale i calciatori nati dopo il 1998 sono già arrivati a valere 20% in meno. Quelli nati dopo il 1998 hanno perso il 10 percento. Particolare attenzione da parte di deVoskrant, alle squadre olandesi ed in modo specifico dell’Ajax. Esempio lampante è quello dei Lancieri che hanno perso già 79 milioni di euro di valore di mercato con Donny van de Beek che è passato da 55 milioni a 44 milioni di valutazione. Anche Psv e Feyenoord possono dirsi danneggiate dall’effetto coronavirus con perdite di valore pari a 25 milioni e 15.5.



Secondo l’ad di Transfermarkt Matthias Seidel ci sarà una situazione di grande incertezza con un cambio di strategia e di politica da parte di tutti i club. Secondo ulteriori dati raccolti anche in Premier League si registreranno perdite consistenti. Il valore generale dei giocatori del campionato inglese aveva superato il miliardo di euro totale, ma già ad oggi è sceso a 937 milioni.