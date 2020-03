Coutinho al Tottenham, lo manda… Rio Ferdinand: “Potrebbe esprimersi al 100%…”

Quale futuro per Philippe Coutinho? Diverse le opzioni per il brasiliano, le più probabili le piste inglesi. Ed è proprio sulla possibilità di vedere l’asso del Bayern Monaco, di proprietà del Barcellona, in Premier League che una storica leggenda del calcio inglese come Rio Ferdinand ha voluto dire la sua attraverso una diretta Instagram sul proprio profilo.

Manchester United, Arsenal o Tottenham: queste le ipotesi per Coutinho. L’ex difensore, però, non ha dubbi sul club che sarebbe perfetto per lui: “Coutinho è un grande calciatore, ha tanto talento e deve essere salvato. Al Manchester United ora c’è Bruno Fernandes in quella posizione e poi l’aver giocato nel Liverpool non lo aiuterebbe con i tifosi. La rivalità è pazza”. E allora dove potrebbe avere il futuro migliore? “Credo che all’Arsenal non andrebbe bene. Si, aiuterebbe, ma c’è Ozil. Quindi penso che al Tottenham potrebbe esprimersi al 100%. Calciatori come Kane, Alli e Son trarrebbero grande beneficio dall’arrivo di Coutinho”.

MA CI SAREBBE ANCHE UN’ALTRA PISTA INGLESE PER IL BRASILIANO…