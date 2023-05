Cristiano Ronaldo torna in Europa? Un club ricco della Premier ci pensa

Il Chelsea starebbe pensando di ingaggiare Cristiano Ronaldo per la prossima stagione. Il fuoriclasse portoghese non è contento in Arabia Saudita, all'Al Nassr, e gradirebbe un ritorno nel calcio che conta. In Saudi Pro League, infatti, CR7 ha riscontrato non poche difficoltà di ambientamento mettendo in mostra pure un comportamento arrogante e suscettibile. Secondo quanto rivelato da Football London, dunque, i blues starebbero cominciando a riflettere su tale possibilità. Certo però che non effettueranno alcuna mossa senza il consenso del prossimo tecnico. Mansione che, secondo i vari rumor, dovrebbe presto esser occupata da Mauricio Pochettino.