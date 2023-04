Ronaldo si riscatta: l’Al Nassr vince 4-0 contro l’Al Raed

Il portoghese in gol in avvio di gara

Dopo una settimana carica di polemiche con accuse ricevute da avversari e poi dalla sua dirigenza, Cristiano Ronaldo risponde in campo con quello che sa fare meglio. Il portoghese oggi ha sbloccato l'incontro della 25a giornata del campionato arabo vinto dall'Al Nassr contro l'Al Raed per 4-0. CR7 ha sfondato al 4' esultando con grande rabbia forse per le critiche ricevute. Poi la sua squadra ha incrementato il vantaggio al 55' con un gol di Ghareeb e infine Maran al 90' ha siglato il tris e poker in pieno recupero di Al Sulaiheem. In classifica l'Al Nassr è secondo con 56 punti, tre in meno dall'Al-Ittihad che giocherà il 3 maggio contro il Taawon.