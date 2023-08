Cantiere aperto al Crotone. Mercato in entrata e uscita molto caldo. In entrata, il diesse Peppe Di Bari sta cercando di chiudere alcuni affari: l’attaccante Dardan Vuthaj, ex Foggia; il difensore Giuseppe Loiacono della Reggina mentre si continua a lavorare anche per Alexis Ferrante e per il trequartista Karim Laribi.