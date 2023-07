Il Crotone vuole cambiare i portieri e ha messo in lista di uscita Andrea Dini (27) che ha ancora un anno di contratto e Paolo Branduani (34) anch'esso con contratto scadente nel 2024. Ma non è escluso che se va via il secondo, essendo più grande, la dirigenza blindi il primo che piace al Catania. Branduani invece è nel mirino della Torres. Sempre in uscita dal Crotone c'è Giuseppe Cuomo che piace in B al Pisa.