Crotone, Stroppa sorride: Rivière sarà il nuovo attaccante

Nuovo arrivo per il Crotone che in questi giorni si sta attivando in modo particolare per rinforzare la squadra a disposizione di mister Stroppa. Emmanuel Rivière sarà il calciatore intorno a cui ruoterà l’attacco dei calabresi, il centravanti era svincolato dopo l’ultima annata al Cosenza.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Il Crotone comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emmanuel Rivière. Questo il comunicato del club: “Nato a Le Lamentin il 3 marzo 1990, Emmanuel ha doppia nazionalità, Martinica e Francia. Vanta esperienze nei massimi campionati di Spagna, Inghilterra e Francia (nella Ligue 1 ha collezionato 175 presenze e 41 reti), oltre ad essersi messo in mostra nella serie B italiana con 13 reti nella scorsa stagione. Sa attaccare bene la profondità e gli spazi, è dotato tecnicamente ed ha un gran senso del gol. Il neo attaccante pitagorico ha sottoscritto un accordo biennale con gli squali, con scadenza al 30 giugno 2022. Non vediamo l’ora di ammirare le tue capriole, benvenuto Emmanuel!

LADY CR7 È MOZZAFIATO