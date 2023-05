Dalla Champions al mercato, Barella nel mirino della Premier League. L’Inter…

Il nerazzurro si prende la scena in Champions e il mercato risponde. Interesse dalla Premier League per Nicolò

Redazione ITASportPress

È Nicolò Barella l'uomo della Champions League. L'Inter gode di un "overperformance" del centrocampista e scala le classifiche, trovando anche il successo in semifinale d'andata contro il Milan. Gran parte dei meriti vanno, ancora una volta, all'ex Cagliari che porta qualità e quantità in mezzo al campo. Così, è inevitabile riscontrare apprezzamenti dal mercato e in particolare d'oltremanica, dalla Premier League. Secondo quanto riportato da Football Insider, infatti, il Liverpool avrebbe fatto un primo sondaggio per Nicolò.

Ancora nessuna trattativa e nessuna offensiva da parte dei Reds, solo un interessamento. Secondo la fonte, il Liverpool figurerebbe in cima alla lista di pretendenti che Barella starebbe collezionando tramite le grandissime prestazioni in Champions. Gli inglesi avrebbero persino mandato uno scout a Milano per seguirlo da vicino, così da valutarne la validità dell'operazione. Dal canto suo, Nicolò sarebbe stuzzicato da una nuova avventura con la prospettiva di raggiungere nuove cime, anche se non convinto di lasciare Milano. L'Inter, invece, non si opporrebbe a patto di offerta economica favorevole.

In stagione, Nicolò Barella ha collezionato 46 presenze e segnato 8 gol, di cui 3 proprio in Champions League. L'Inter riuscirà a resistere agli avvoltoi del calciomercato in estate? Il centrocampista, ormai, è un punto cardine della rosa di Simone Inzaghi.