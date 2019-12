Dalla Francia: Psg, scelto il sostituto di Neymar per la prossima estate

Il Paris Saint-Germain è consapevole che sarà complicato trattenere il talento Neymar per un’altra stagione, perché continuano a rincorrersi le voci di un possibile ritorno al Barcellona per il brasiliano. Chi dunque andrà a sostituirlo nello schieramento dei parigini? Il sogno porta il nome di Sadio Mané, attualmente fra i giocatori più forti del mondo. È il giornale francese France Football a confermare che il Psg starebbe pensando al fuoriclasse senegalese in forza al Liverpool, che solo una settimana fa si è classificato quarto nella graduatoria del Pallone d’Oro 2019. Le trattative, per i Reds, non partono nemmeno se l’offerta non supera i 100 milioni di euro, ma dalla vendita di Neymar il Psg dovrebbe guadagnarne all’incirca il doppio.

