Juventus, Emre Can al Barcellona? No, c’è anche il Psg: scambio possibile con…

Dopo una sola stagione e mezza, potrebbe terminare l’avventura alla Juventus di Emre Can. Impiegato molto poco dal nuovo allenatore mister Maurizio Sarri, è stato pure escluso dalla lista Uefa per giocare le partite di Champions League e abbiamo letto tutti quanto ci sia rimasto male. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile scambio con il Barcellona con Ivan Rakitic come contropartita tecnica, altro giocatore che nella propria squadra sta trovando poco spazio, ma stando alle ultime indiscrezioni di mercato ci sarebbe un’altra società sul centrocampista tedesco (di origini turche). Parliamo del Paris Saint-Germain, che dalla sua potrebbe offrire in cambio Leandro Paredes, suo coetaneo, che conosce il campionato italiano per aver militato in Chievo, Roma ed Empoli.

ALTRO NOME SUL TACCUINO DI PARATICI