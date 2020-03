Dalla Spagna, assalto Bayern Monaco a Marcelo: pronti 50 milioni di euro

L’avventura di Marcelo con la maglia del Real Madrid potrebbe essere giunta ai titoli di coda. Il brasiliano, che nel corso di questa stagione ha trovato un minutaggio ridotto, con il tecnico Zinedine Zidane che gli ha spesso preferito Mendy, potrebbe lasciare i blancos in estate. Su di lui, come riporta Bernabeu Digital, ha messo gli occhi il Bayern Monaco, pronto a presentare una maxi offerta per aggiudicarsene le prestazioni.

OFFERTA – I bavaresi sarebbero infatti pronti a mettere sul piatto ben 50 milioni di euro pur di portare in Germania il terzino classe 1988.

DALLA SPAGNA: IL BAYERN MONACO TENTA TER STEGEN