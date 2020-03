Dalla Spagna, clamoroso: Dybala si offre al Real Madrid

Clamorosa notizia di mercato proveniente dalla Spagna. Secondo quanto raccolto da Don Balon, l’attaccante della Juventus Paulo Dybala si sarebbe offerto al Real Madrid in vista della prossima stagione. L’argentino sarebbe infatti stanco di rimanere all’ombra di Cristiano Ronaldo e sarebbe alla ricerca di una nuova avventura. I blancos avrebbero mostrato interesse per l’affare, ma l’arrivo della joya sarebbe legato ad una condizione: la cessione di Gareth Bale, ormai da tempo in rotta di collisione con l’ambiente madrileno.

