Dalla Spagna: il Psg all’assalto di Benzema

Clamorosa notizia di mercato proveniente dalla Spagna. Secondo quanto raccolto da AS, il Paris Saint-Germain sarebbe interessato all’attaccante del Real Madrid Karim Benzema. Il club parigino avrebbe infatti individuato nel numero 9 dei blancos il sostituto ideale di Edinson Cavani, che nelle prossime settimane potrebbe passare all’Atletico Madrid.

Benzema, fin qui, si è reso protagonista di una stagione più che positiva, con il suo rendimento che è lievitato da quando le merengues hanno ceduto Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il francese ha un contratto con il Real fino al 2021, anche se sarebbero già in corso trattative per prolungare l’accordo. Il Psg, in ogni caso, è pronto a fare un tentativo.

DALLA FRANCIA: PSG, PRONTA L’OFFERTA “ANTI-REAL” PER MBAPPE’