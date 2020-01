Dalla Spagna: Juventus, la chiave per arrivare a Pogba è… Rabiot

La Juventus continua a sognare un ritorno di Paul Pogba. I bianconeri, in questi mesi, stanno infatti lavorando per tentare di riportare a Torino il francese, approdato al Manchester United nell’estate 2016. Secondo quanto raccolto da fichajes.net, il club di Agnelli, per arrivare al centrocampista, potrebbe inserire nell’affare una contropartita tecnica.

RABIOT – Il nome sarebbe quello di Adrien Rabiot, fin qui non particolarmente brillante con la maglia della Juventus. L’ex Psg sarebbe un profilo gradito ai Red Devils, che potrebbero così abbassare le pretese economiche per il Polpo.

JUVENTUS, IL GOL ALLA ROMA PORTA UN ALTRO RECORD A CRISTIANO RONALDO: ECCO QUALE