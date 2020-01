Dalla Spagna, l’agente di Cavani è a Madrid: tutto pronto per il passaggio all’Atletico

Sembra vicino alla conclusione il tormentone relativo al futuro di Edinson Cavani. L’uruguaiano, che al termine della stagione andrà in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain, è ad un passo dal trasferimento all’Atletico Madrid, dove il tecnico Diego Simeone è pronto ad accoglierlo a braccia aperte. L’attaccante è stato infatti espressamente richiesto dal tecnico dei Colchoneros per rinforzare il reparto offensivo della propria squadra, fin qui piuttosto sterile in stagione.

DIRITTURA D’ARRIVO – Secondo quanto raccolto da Deportes Cuatro, l’agente di Cavani sarebbe volato in queste ore nella capitale spagnola per tentare di chiudere l’operazione.

