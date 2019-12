Dalla Spagna: l’Atletico Madrid pronto ad offrire 35 milioni per Belotti

Una prima parte di stagione sottotono, quella che ha visto fin qui protagonista l’Atletico Madrid. I Colchoneros occupano solamente il sesto posto in campionato, ad otto lunghezze di distanza dalle capoliste Real Madrid e Barcellona, che però hanno giocato una gara in meno. A far preoccupare è soprattutto la scarsa vena realizzativa del reparto offensivo, che avrebbe spinto il tecnico Diego Simeone a richiedere rinforzi in vista del mercato di gennaio.

BELOTTI – Viste le difficoltà di arrivare ad Edinson Cavani, l’Atletico, secondo quanto raccolto da AS, avrebbe spostato il mirino sull’attaccante del Torino Andrea Belotti. Gli spagnoli sarebbero pronti ad offrire al club granata 35 milioni di euro per aggiudicarsene le prestazioni.

JUVENTUS, TUTTO SU POGBA: SI AVVICINA IL SUO RITORNO