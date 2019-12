Dalla Spagna: Neymar ci riprova, vuole il Barcellona

Neymar e il Barcellona, un tormentone che sembra destinato a riaccendersi anche durante il mercato di gennaio. Già la scorsa estate l’attaccante del Paris Saint-Germain ha a lungo coltivato la speranza di lasciare la Francia per tornare ad indossare la maglia blaugrana, lasciata nel 2017. Adesso, con l’apertura della sessione invernale dei trasferimenti, il brasiliano sarebbe pronto a tornare a premere per fare ritorno in Spagna. A riportare la notizia è Sport, che sottolinea come tra Neymar e l’ambiente parigino non sia mai esploso un particolare feeling, con il fuoriclasse sempre più nostalgico della sua esperienza al Barça.

BARCELLONA-NEYMAR, L’AFFARE E’ POSSIBILE: LA CHIAVE E’ COUTINHO