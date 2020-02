Dalla Spagna: potrebbe esserci il Siviglia nel futuro di Rakitic

Quelli in corso potrebbero essere gli ultimi mesi di Ivan Rakitic al Barcellona. Il centrocampista croato non viene infatti più considerato un elemento centrale al progetto dei blaugrana, con il giocatore che, come da lui stesso confessato, aveva pensato ad un addio già a gennaio. Il suo futuro però, come riporta fichajes.net, potrebbe essere ancora in Spagna.

SIVIGLIA – Ad aver messo nel mirino Rakitic è infatti il Siviglia, club nel quale il croato ha già giocato dal gennaio 2011 all’estate 2014. Su di lui, tuttavia, si registra anche l’interesse di Inter e Juventus.