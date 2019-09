Dalla Spagna: Real Madrid, accordo clamoroso per Mbappé

Sono già due estati che il Real Madrid tenta l’assalto a Kylian Mbappé, ma il Paris Saint-Germain non ha alcuna intenzione di liberarsi del suo fuoriclasse, campione del mondo con la Francia nel 2018. Ma i blancos puntano sulla volontà del giocatore, poiché si sa che un giorno il classe ’98 vorrà giocare con la camiseta blanca, allora inizia ad accordarsi con il giocatore: 35 milioni di euro a stagione più 5 di bonus a lui destinati, una cifra incredibile e mai vista nel mondo del calcio. Per il club francese, invece, dovrebbero essere pronti ben 225 milioni di euro, con 50 ulteriori variabili (riportano il tutto gli spagnoli di El Chiringuito de Jugones). Peraltro nella prima giornata di Champions il Psg sfiderà proprio il Real Madrid, ma Mbappé è infortunato e si è detto dispiaciuto per non partecipare alla sfida.