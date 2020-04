Dalla Spagna, su James Rodriguez piomba anche la Juventus

Una vera bomba di mercato, quella che arriva dalla Spagna. Secondo AS, la Juventus si sarebbe messa sulle tracce di James Rodriguez. Il colombiano del Real Madrid, la scorsa stagione al Bayern Monaco è sul mercato e starebbe attirando l’interesse di diversi top club d’Europa.

Nella scorsa estate sembra poter finire al Napoli di Carlo Ancelotti – che lo vorrebbe anche adesso all’Everton -, ma ora la Vecchia Signora potrebbe aver messo il turbo per portarlo a Torino a partire dalla prossima finestra di trattative. Il colombiano non rientra nei piani di Zidane mentre potrebbe fare molto comodo a Maurizio Sarri e alla Juventus. Il club bianconero starebbe pensando al numero 10 della Nazionale cafeteros per rinforzare l’attacco e la trequarti, magari anche facendosi aiutare da Cristiano Ronaldo, ex compagno di squadra al Real Madrid del fantasista 28enne.