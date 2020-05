Dalla Spagna, Suarez tentato dalla MLS: il Barcellona potrebbe cederlo all’Inter Miami di Beckham

Qualcosa potrebbe essersi mossa in casa Barcellona. Dalla Spagna, ed in particolare Marca, fanno sapere che Luis Suarez potrebbe presto partire verso gli States. In MLS l’Inter Miami di Beckham starebbe insistendo per portare il Pistolero nel campionato americano.

L’incertezza economica che regna sovrana in questo momento di problematiche dovute all’emergenza coronavirus, potrebbe anche spingere i blaugrana a pensare ad una cessione del bomber uruguaiano. Il contratto di Suarez ha scadenza nel 2021 e lo stesso bomber ha sempre ammesso di sentirsi come a casa ma, allo stesso tempo, che la società avrebbe dovuto pensare all’attaccante del futuro. Ecco perché, con le voci insistenti su Lautaro Martinez e Neymar, non è da escludere l’addio tra le parti.



In tal senso, come detto in precedenza, l’Inter Miami di Beckham avrebbe intensificato il pressing sul Barcellona e potrebbe portare un altro nome davvero importante in America dopo che i LA Galaxy hanno concluso di recente l’affare legato al Chicharito Hernandez.