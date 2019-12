Dall’Inghilterra: Eriksen al Manchester United in estate

Sembra ormai prossima alla conclusione la telenovela sul futuro di Christian Eriksen. Il centrocampista, al termine della stagione, vedrà scadere il proprio contratto con il Tottenham e già dalla prossima settimana potrà definire un pre-contratto con altri club. Ad avere la meglio nella corsa al danese, secondo quanto raccolto dal Telegraph, sarebbe stato il Manchester United, pronto ad ingaggiarlo la prossima estate. Eriksen dovrebbe infatti concludere regolarmente la stagione agli Spurs, visto che il club non sembra intenzionato a lasciarlo partire per meno di 40 milioni di sterline: una cifra ritenuta eccessiva dalle pretendenti, con i Red Devils che avrebbero già raggiunto l’accordo con il giocatore per prelevarlo a parametro zero.

