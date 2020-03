Dall’Inghilterra, il Bayern Monaco vuole Sané: pronto lo scambio con il Manchester City

Mentre i principali campionati europei sono fermi a causa dell’emergenza Coronavirus che sta colpendo il continente, i club sono già al lavoro in vista della prossima stagione. Tra questi il Bayern Monaco, intenzionato a rinforzare la propria rosa con innesti di valore. I tedeschi, come riporta il Sun, avrebbero messo nel mirino l’attaccante del Manchester City Leroy Sané. Per arrivare al giocatore, i bavaresi vorrebbero inserire nella trattativa una contropartita.

CONTROPARTITA – Pedina di scambio potrebbe essere David Alaba, difensore austriaco ormai in uscita dal Bayern.

